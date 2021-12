Google Glass, fra metaverso e realtà aumentata tornano gli occhiali del futuro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Google massicciamente in campo nella corsa al metaverso, la realtà virtuale immersiva che ci farà vivere un mondo digitale parallelo nel momento in cui indosseremo speciali visori. In particolare è nella competizione per la realtà aumentata che Google vuole fare la sua parte. La società del gruppo Alphabet starebbe infatti sviluppando un nuovo sistema operativo per dispositivi indossabili. Un’idea strettamente connessa alla prossima versione di Google Glass. La prima edizione degli occhialini futuristici apparve nel 2013, senza mai riscontrare il successo commerciale sperato. Adesso però Google ha assunto Mark Lucovsky, un veterano del settore che in passato ha lavorato in Microsoft e in Facebook. Obiettivo: guidare ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021)massicciamente in campo nella corsa al, lavirtuale immersiva che ci farà vivere un mondo digitale parallelo nel momento in cui indosseremo speciali visori. In particolare è nella competizione per lachevuole fare la sua parte. La società del gruppo Alphabet starebbe infatti sviluppando un nuovo sistema operativo per dispositivi indossabili. Un’idea strettamente connessa alla prossima versione di. La prima edizione deglini futuristici apparve nel 2013, senza mai riscontrare il successo commerciale sperato. Adesso peròha assunto Mark Lucovsky, un veterano del settore che in passato ha lavorato in Microsoft e in Facebook. Obiettivo: guidare ...

Connessioni : Google Glass, si forma il team per il ritorno degli occhiali - Hi-tech - ANSA - 1italiano1 : Google Glass, si forma il team per il ritorno degli occhiali. Il gruppo lavora a sistema operativo per dispositivi… - telodogratis : Google Glass, si forma il team per il ritorno degli occhiali - CatelliRossella : Google Glass, si forma il team per il ritorno degli occhiali - Hi-tech - ANSA - Italian : Google Glass, si forma il team per il ritorno degli occhiali -