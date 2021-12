Gomorra 5 | l’attore dà l’addio al personaggio | il video spoiler

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stanno per arrivare le ultime due puntate di5 che chiudono la serie: ildelche dàal suo. Marco D’Amore e Salvatore Esposito sul set di(via social)Venerdì 17 dicembre andranno in onda su Sky le ultime due puntate di. La chiusura di un percorso artistico e cinematografico durato quasi un decennio. Sui social si specula sul possibile finale: chi avrà la meglio nella guerra tra Genny e Ciro? Tutti aspettano con ansia l’uscita del finale, ma non manca la tristezza perché si tratta di un addio definitivo. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Prima di proseguire con l’articolo si consiglia la lettura solo a coloro i quali hanno già visto tutti gli episodi ...