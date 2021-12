Gomez: “In Italia giocherei solo nel Napoli!” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alejandro “Papu” Gomez è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Gomez, da buon argentino, non ha nascosto il suo gradimento per la piazza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alejandro “Papu”è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport., da buon argentino, non ha nascosto il suo gradimento per la piazza … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

klittle54 : RT @napolista: #PapuGomez: «Se tornassi in Italia mi piacerebbe giocare nel #Napoli. Ho una devozione per #Insigne» Alla Gazzetta: «L’ho… - napolista : #PapuGomez: «Se tornassi in Italia mi piacerebbe giocare nel #Napoli. Ho una devozione per #Insigne» Alla Gazzett… - MondoNapoli : Papu Gomez rivela: 'Tornerei in Italia per il Napoli! Sui tifosi...' - - CosaInTendenza : Alle 19:31 Gomez con 39.332 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 48 Tweet tra i più popolari per l… - venis_77 : RT @OmbraDuca: Se il M5S perde anche l’ultima sua caratteristica, quella di schierarsi sempre dalla parte che non vuole un’Italia dominata… -