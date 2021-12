Gli organizzatori della Coppa d'Africa: «Il torneo si farà sicuramente» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gli organizzatori della Coppa d’Africa hanno ribadito che il torneo del prossimo mese si svolgerà come previsto in Camerun, nonostante i club europei minaccino di non rilasciare i propri giocatori a causa delle preoccupazioni per i casi in aumento della variante Omicron Covid-19. Il torneo doveva svolgersi l’anno scorso prima di essere ritardato dalla pandemia e mercoledì sono circolate notizie secondo cui potrebbe essere nuovamente rinviato dopo che l’ECA ha inviato una lettera alla FIFA in cui si dice pronta a ‘bloccare’ i propri giocatori. La Confederazione del calcio Africano (Caf) ha rifiutato di commentare la lettera, ma il suo capo delle relazioni con i media, Lux September, ha dichiarato al Guardian che “l’Afcon sarà organizzata in Camerun dal 9 ... Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Glid’hanno ribadito che ildel prossimo mese si svolgerà come previsto in Camerun, nonostante i club europei minaccino di non rilasciare i propri giocatori a causa delle preoccupazioni per i casi in aumentovariante Omicron Covid-19. Ildoveva svolgersi l’anno scorso prima di essere ritardato dalla pandemia e mercoledì sono circolate notizie secondo cui potrebbe essere nuovamente rinviato dopo che l’ECA ha inviato una lettera alla FIFA in cui si dice pronta a ‘bloccare’ i propri giocatori. La Confederazione del calciono (Caf) ha rifiutato di commentare la lettera, ma il suo capo delle relazioni con i media, Lux September, ha dichiarato al Guardian che “l’Afcon sarà organizzata in Camerun dal 9 ...

