Gli italiani sono più presidenzialisti dei politici. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Presidenzialismo in salsa italica: ne vogliamo parlare? Mentre Matteo Salvini e Silvio Berlusconi si assiepano sotto le tende di FdI per firmare la proposta di Giorgia Meloni – ignorando, chissà quanto consapevolmente, che quella sirena canta inascoltata da una trentina d'anni: e un motivo ci sarà – arriva la ricerca commissionata a Sociometrica e a Format Research da LibertàEuguale, associazione-pensatoio presieduta dal Pd Enrico Morando, in base alla quale risulta che l'82 per cento degli italiani vuole che il Paese resti in mano a SuperMario Draghi: o lasciandolo a Palazzo Chigi (70 per cento) o promuovendolo al Quirinale (12 per cento). Praticamente un plebiscito dal quale, a rigor di logica, si dovrebbe evincere che una sola cosa i partiti non possono fare, e cioè determinare le condizioni per cui a metà del prossimo anno l'Italia si ritrovi con ...

