Gli appelli di Matteralla e i veri problemi della politica attiva del lavoro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato nelle scorse settimane appelli molto seri e motivati sulla questione del lavoro e della “povertà da lavoro”, viste le basse retribuzioni di cui possono godere varie persone in vari lavori. Citiamo solo un brano plastico dei vari appelli lanciati dal Presidente Mattarella: “È un dovere inderogabile delle istituzioni a ogni livello combattere la marginalità dovuta al non lavoro, al lavoro mal retribuito, al lavoro nero, alle forme illegali di reclutamento che sfociano in sfruttamento”. Ancora più plasticamente il Capo dello Stato ha dichiarato che “il lavoro sarà la misura del successo del Pnrr”. Sostanzialmente, tutti i partiti sembrano essere presi invece dal ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il PresidenteRepubblica Sergio Mattarella ha lanciato nelle scorse settimanemolto seri e motivati sulla questione del“povertà da”, viste le basse retribuzioni di cui possono godere varie persone in vari lavori. Citiamo solo un brano plastico dei varilanciati dal Presidente Mattarella: “È un dovere inderogabile delle istituzioni a ogni livello combattere la marginalità dovuta al non, almal retribuito, alnero, alle forme illegali di reclutamento che sfociano in sfruttamento”. Ancora più plasticamente il Capo dello Stato ha dichiarato che “ilsarà la misura del successo del Pnrr”. Sostanzialmente, tutti i partiti sembrano essere presi invece dal ...

