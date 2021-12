Giusy Ferreri pubblica un nuovo singolo prima di Sanremo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quest’anno Giusy Ferreri per la quarta volta salirà sul palco dell’Ariston. La cantante, che ha debuttato per la prima volta nel panorama discografico italiano durante la prima edizione italiana di X Factor, ha deciso però che prima di tornare al Festival di Sanremo delizierà il suo pubblico con un nuovo singolo. Gli Oasis di una volta sarà il prossimo brano della giovane artista, il giusto compromesso per non lasciare con il fiato sospeso i suoi fan prima di sentirla di nuovo esibirsi sul palco dell’Ariston. Il nuovo brano anticiperà quello che dovremo aspettarci dal nuovo percorso musicale intrapreso da Giusy Ferreri. La cantante, infatti, ha ormai ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quest’annoper la quarta volta salirà sul palco dell’Ariston. La cantante, che ha debuttato per lavolta nel panorama discografico italiano durante laedizione italiana di X Factor, ha deciso però chedi tornare al Festival didelizierà il suo pubblico con un. Gli Oasis di una volta sarà il prossimo brano della giovane artista, il giusto compromesso per non lasciare con il fiato sospeso i suoi fandi sentirla diesibirsi sul palco dell’Ariston. Ilbrano anticiperà quello che dovremo aspettarci dalpercorso musicale intrapreso da. La cantante, infatti, ha ormai ...

