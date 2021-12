Giulia Salemi senza parole | “Sono scioccata” Cos’è successo in queste ore

Advertising

MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Patrizia Pellegrino, Andrea Zelletta, la Marchesa d’Aragona e Carlo Pietropol… - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Adriana Volpe, Megghi Galo, Aaron Nielsen e Arianna David! Giulia Salemi e G… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Clarissa Selassié, Andrea Zelletta, Lorenzo Amoruso e Daniel Greco! Giulia S… - Libero41316546 : RT @ioetesolonoi: Se cerchi la parola felicità, trovi Giulia Salemi? #prelemi - tina80310975 : RT @itsnicolecn: È vero quando si dice 'non è cambiato nulla', Giulia Salemi e la geografia dopo un anno sono ancora due mondi a parte #p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

su di giri: 'C'è un progetto speciale che non vedo l'ora di annunciare' Raggiante più del solito,ha annunciato sui social che presto ci sarà una novità importante per lei. ...... Eleonora Giorgi, JonathanKashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Eleonora Pedron, Random, Maria Teresa Ruta,, ...Giulia Salemi è pronta a sorprendere i fan con un annuncio. Andiamo quindi a vedere le sue parole pubblicate sul suo profilo Instagram.I brividi, di terrore, li ha fatti venire a molti, in particolare al compagno d’avventura Aldo Montano, che è rimasto esterrefatto ma in negativo. Anzi, più che lui, suo malgrado, meme lo è diventato ...