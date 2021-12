Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, Zingaretti: “Durante la pandemia il volontariato ha avuto un ruolo fondamentale” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – “Oggi è la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale. Ho festeggiato con le ragazze e i ragazzi che rappresentano un’energia potentissima per il Paese al Servizio degli altri. Come Regione Lazio abbiamo fatto la nostra parte dando vita al Servizio Civile regionale con l’istituzione a luglio di una direzione regionale ad hoc. Durante questa terribile pandemia il volontariato ha avuto un ruolo fondamentale, la dedizione e la passione di donne e uomini hanno dato forza agli italiani permettendo a tutti noi di guardare al futuro con speranza”. E’ il messaggio di Nicola Zingaretti (foto), presidente della Regione Lazio ed ex ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 dicembre 2021) ROMA – “Oggi è ladel. Ho festeggiato con le ragazze e i ragazzi che rappresentano un’energia potentissima per il Paese aldegli altri. Come Regione Lazio abbiamo fatto la nostra parte dando vita alregionale con l’istituzione a luglio di una direzione regionale ad hoc.questa terribileilhaun, la dedizione e la passione di donne e uomini hanno dato forza agli italiani permettendo a tutti noi di guardare al futuro con speranza”. E’ il messaggio di Nicola(foto), presidente della Regione Lazio ed ex ...

