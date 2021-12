Giorgia Meloni e il significato su misura di “patriota”: la Treccani lo attribuisce ai partigiani e agli eroi del Risorgimento (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Non accetteremo compromessi, vogliamo un patriota“. Dall’alto della leadership sul centrodestra, dal palco di Atreju Giorgia Meloni ha dettato il requisito perché il prossimo capo dello Stato ottenga i suoi voti: “La pacchia è finita“, avverte la presidente di Fratelli d’Italia, “nelle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd”. Un uomo, chiarisce Giorgia, “che abbia a cuore la difesa della nazione per la sua grandezza”, perché “non siamo una colonia di tedeschi, francesi, cinesi. Siamo l’Italia”. L’equazione dunque è semplice: “patriota è chi l’interesse della nazione fa”. Un’accezione povera, quasi sporcata, di un termine nobile. Che però consente di dribblare la domanda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Non accetteremo compromessi, vogliamo un“. Dall’alto della leadership sul centrodestra, dal palco di Atrejuha dettato il requisito perché il prossimo capo dello Stato ottenga i suoi voti: “La pacchia è finita“, avverte la presidente di Fratelli d’Italia, “nelle prossime elezioni del Quirinale il centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd”. Un uomo, chiarisce, “che abbia a cuore la difesa della nazione per la sua grandezza”, perché “non siamo una colonia di tedeschi, francesi, cinesi. Siamo l’Italia”. L’equazione dunque è semplice: “è chi l’interesse della nazione fa”. Un’accezione povera, quasi sporcata, di un termine nobile. Che però consente di dribblare la domanda ...

