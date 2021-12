Gina Lollobrigida, chi è il manager Andrea Piazzolla: le accuse (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il caso contro l’uomo, ha provato a vendere i beni dell’attrice? Le ultime vicende giudiziarie intorno al patrimonio di Gina Lollobrigida coinvolto il suo manager Andrea Piazzolla e un ristoratore, Antonio Salvi. Il processo, nel quale l’attrice – difesa dall’avvocato Antonio Ingroia – non è stata ammessa come parte civile, riguarda il tentativo di vendere i suoi beni. (screenshot video)Si parla di circa 350 opere e preziosi di proprietà del patrimonio della Lollobrigida, un patrimonio che a quanto pare fa davvero gola a molti. Nello specifico, i beni in questione sono dipinti, arredi antichi e oggetti d’arte. L’accusa è di aver approfittato della donna, in età avanzata, quindi di circonvenzione di incapace. Leggi anche –> Gina ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il caso contro l’uomo, ha provato a vendere i beni dell’attrice? Le ultime vicende giudiziarie intorno al patrimonio dicoinvolto il suoe un ristoratore, Antonio Salvi. Il processo, nel quale l’attrice – difesa dall’avvocato Antonio Ingroia – non è stata ammessa come parte civile, riguarda il tentativo di vendere i suoi beni. (screenshot video)Si parla di circa 350 opere e preziosi di proprietà del patrimonio della, un patrimonio che a quanto pare fa davvero gola a molti. Nello specifico, i beni in questione sono dipinti, arredi antichi e oggetti d’arte. L’accusa è di aver approfittato della donna, in età avanzata, quindi di circonvenzione di incapace. Leggi anche –>...

