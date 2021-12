Gibelli - ASSTRA - , "La pandemia ha cambiato condizione lavoro italiani. Va ripensato nuovo modello di TPL" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "La pandemia è entrata in maniera significativa nelle condizioni di lavoro degli italiani con lo smart working che è passato dal 4% al 25%. Questa percentuale si stabilizzerà negli anni ed è quindi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) "Laè entrata in maniera significativa nelle condizioni dideglicon lo smart working che è passato dal 4% al 25%. Questa percentuale si stabilizzerà negli anni ed è quindi ...

Advertising

fisco24_info : Gibelli (ASSTRA): 'La pandemia ha cambiato condizione lavoro italiani. Va ripensato nuovo modello di TPL': “La pand… - fisco24_info : Mobilità, Gibelli (ASSTRA): 'Il Pnrr ci chiede di fare sistema': “L’importante è fare sistema, ce lo sta chiedendo… - infoitinterno : Pnrr, Gibelli (Asstra): 'Dobbiamo riposizionare aziende Tpl' - AssTrasporti : Si è appena concluso con successo “Next generation mobility – Le imprese della mobilità come leva per la trasformaz… - AssTrasporti : RT @ferpress: #Asstra: #Gibelli, una nuova @mobilità per nuove città. Cambio di logo e immagine @AssTrasporti - -