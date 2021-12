Giannis, Harden e... Nba, è allarme Covid: casi raddoppiati in 4 giorni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I contagi si moltiplicano. E non risparmiano nessuno. Nemmeno Giannis Antetokounmpo, l'mvp delle Finals ultima star a finire nel protocollo Covid. Sì, perché il coronavirus è tornato prepotentemente a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I contagi si moltiplicano. E non risparmiano nessuno. NemmenoAntetokounmpo, l'mvp delle Finals ultima star a finire nel protocollo. Sì, perché il coronavirus è tornato prepotentemente a ...

Gazzetta_NBA : Giannis, Harden e... Tutti i giocatori Nba finiti nel protocollo Covid - bball_evo : NBA ?????? - Il Covid torna a far paura, anche Giannis e Harden si aggiungono alla lunga lista dei giocatori nel proto… - pugli91 : @emme1908 Kd, Curry, Giannis, Harden e Westbrook non dovrebbe neanche far parte della lista. - amedeocalha : @emme1908 Togli Harden e Westbrook dalla lista e comunque KD, giannis, curry - DiegoSuarez16D : @demas6Basket Base: Curry Escolta: Harden Alero: Durant Ala pivot: Lebron Pivot: Giannis -