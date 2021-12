Giannini: "Con la variante Omicron giusto prorogare lo stato di emergenza, i patrioti della destra sono irresponsabili" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella puntata del 14 dicembre di<em> Otto e mezzo</em> su La7, gli interventi del direttore de <em>La Stampa</em> <strong>Massimo Giannini</strong> sulla proroga dell'emergenza dovuta alla variante Omicron del coronavirus. Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella puntata del 14 dicembre di Otto e mezzo su La7, gli interventi del direttore de La Stampa Massimo sulla proroga dell'dovuta alladel coronavirus.

Advertising

wushurabbit : «Credo che un giorno gli storici guarderanno a questo momento come un momento della storia in cui i giornalisti han… - LaStampa : Giannini: 'Con la variante Omicron giusto prorogare lo stato di emergenza, i patrioti della destra sono irresponsab… - piercrilu : La Stampa di Giannini, l’esperto di niente, che interviene su tutto. Il lunedì va in Parlamento la discussione gen… - matted40783074 : @giannini_walter Raiola fa affari un po’ con tutte le big, (Utd, Psg, Chelsea), vedremo che accadrà.. Io ci spero n… - giannini_walter : @matted40783074 Questo è anche vero, mi sembra che il rapporto con Raiola sia dei migliori , tolto il caso Ihattare… -