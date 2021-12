Gianmarco Tamberi: “Anno pazzesco per il nostro sport, matrimonio? Dico…” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra passato, presente e futuro, ecco cosa ha detto uno degli eroi azzurri di quest’Anno fantastico per lo sport italiano. Gianmarco Tamberi si è focalizzato sui prossimi obiettivi stagionali parlando, anche, del possibile matrimonio che lo potrebbe attendere al varco. Le parole di Gianmarco Tamberi Ecco le parole dell’atleta azzurro rilasciate alla premiazione dei Gazzetta sports Awards con il riconoscimento ‘Emozione dell’Anno’: “Quello che è successo quest’Anno è pazzesco per il nostro sport: tantissimi si sono avvicinati all’atletica, fa davvero molto piacere e spero aiuti a farla rinascere. Dopo tanti anni che si insegue un obiettivo così grande si fatica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tra passato, presente e futuro, ecco cosa ha detto uno degli eroi azzurri di quest’fantastico per loitaliano.si è focalizzato sui prossimi obiettivi stagionali parlando, anche, del possibileche lo potrebbe attendere al varco. Le parole diEcco le parole dell’atleta azzurro rilasciate alla premiazione dei Gazzettas Awards con il riconoscimento ‘Emozione dell’’: “Quello che è successo quest’per il: tantissimi si sono avvicinati all’atletica, fa davvero molto piacere e spero aiuti a farla rinascere. Dopo tanti anni che si insegue un obiettivo così grande si fatica ...

