GFVip, "concorrenti pilotati" dagli autori. Ecco cosa rivela Cristina Plevani sul dietro le quinte del Grande Fratello (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Guardando il Grande Fratello delle ultime edizioni, specialmente il Gf Vip una cosa appare sempre più chiara: non è più lo show originale appassionante di quando debuttò anni fa con degli sconosciuti che non sapevano a cosa sarebbero andati incontro. Nonostante questo però, gli ascolti sembrano reggere. LEGGI ANCHE: — GFVip, il riavvicinamento di Manuel e Lulù è pilotato? La strana coincidenza notata dagli utenti Oggi, dopo così tanti anni ed edizioni, tutto sembra scontato, già visto e a volte purtroppo pilotato, sia dall'interno che dall'esterno della casa più spiata d'Italia. Una squadra di autori si preoccupa di mantenere le redini del programma, spesso a scapito di quella spontaneità che ormai sembra quasi persa del tutto. A rincarare la dose sulla ...

