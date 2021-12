Gf Vip | Soleil trova l’ultimo biglietto lasciato da Alex | cosa le ha scritto prima di uscire

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gf Vip,dale hal’ex concorrentedi. Il rapporto traha catturato l’attenzione dei telespettatori in queste settimane. Al Gf Vip è stato spesso al centro delle dinamiche e ha creato non poco caos. Lunedì c’è stata una nuova puntata ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Sorge continua a parlare di Alex Belli . Nella casa del Grande Fratello, l'influencer ha parlato con Biagio D'Anelli e si è confidata sul rapporto che aveva instaurato con l'attore....Nella Casa del Grande Fratellol'uscita di Alex Belli e il comportamento da lui avuto conSorge (e viceversa!) continua a far discutere e, in alcuni casi, crea anche dissapori. È così per B iagio D'Anelli e Miriana ...Alex Belli ha annunciato di voler lasciare il Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge l ha baciato per provocarlo ma lui ha avuto un crollo. Il sospirato bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip 6 è ...Soleil Sorge piange in diretta ma poi ride e batte il cinque ad Alex Belli: spunta un video “inquietante” al Grande Fratello Vip.