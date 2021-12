GF Vip, Soleil Sorge rivela le ultime parole di Alex Belli prima di uscire dalla Casa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La telenovela imbastita da Alex Belli nella Casa del GF Vip, che ha coinvolto -a quanto pare suo malgrado- Soleil Sorge, pare essere arrivata all’episodio finale. L’ex attore di Centovetrine è infatti uscito dalla Casa, dopo aver dato forti emozioni ai telespettatori con una tempestosa litigata con la moglie Delia Duran, che è entrata nella Casa per fare al marito pelo e contropelo e chiedere spiegazioni sui baci focosi -e non solo- scambiati con Soleil Sorge. Se però con Soleil Belli sembrava pronto a chiudere il suo matrimonio per dedicarsi alla compagna di reality, una volta che ha rivisto la moglie sembra essersi redento, tanto da violare qualsiasi norma di distanziamento e ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La telenovela imbastita danelladel GF Vip, che ha coinvolto -a quanto pare suo malgrado-, pare essere arrivata all’episodio finale. L’ex attore di Centovetrine è infatti uscito, dopo aver dato forti emozioni ai telespettatori con una tempestosa litigata con la moglie Delia Duran, che è entrata nellaper fare al marito pelo e contropelo e chiedere spiegazioni sui baci focosi -e non solo- scambiati con. Se però consembrava pronto a chiudere il suo matrimonio per dedicarsi alla compagna di reality, una volta che ha rivisto la moglie sembra essersi redento, tanto da violare qualsiasi norma di distanziamento e ...

