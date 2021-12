GF Vip | smascherati Soleil e Alex Belli | abbiamo le prove Ecco il video che li incastra

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)Sorge si stanno rivelando i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. In quasi tre mesi di permanenza nella casa più spiata d'Italia, i due hanno vissuto un rapporto fatto di alti e bassi. #COMPLETO A FINE ARTICOLO Gli spettatori li hanno visti litigare, allontanarsi e poi riprendersi, fino a baciarsi appassionatamente in diverse occasioni. Sul loro legame, però, incombe la presenza di una terza persona: Delia Duran. La moglie dell'attore è entrata più volte nella Casa per mettere in chiaro la situazione con la sua "rivale" e cercare di riprendersi. E nell'ultima puntata è riuscita a riaverlo tra le sue braccia. Nel frattempo, alcuni coinquilini e spettatori sui social hanno espresso qualche dubbio sulla veridicità del loro rapporto, anche alla ...