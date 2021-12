GF Vip, Miriana attacca Soleil: «Non è innocente. Ci ha provato con Alex, che era sposato». Biagio la silura: «Anche io sono fidanzato. Solo con l’anello al dito si rispetta la gente?» – Video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Miriana Trevisan - US Endemol Shine Tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge, si sa, non scorre buon sangue. Mentre parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno riavvicinando all’italo-americana dopo l’espulsione di Alex Belli, vedendo in lei paradossalmente una vittima del teatrino che l’attore avrebbe creato con la “moglie” Delia Duran, l’ex moglie di Pago continua a considerare la Sorge non del tutto innocente, visto che ci avrebbe provato con un uomo che sapeva essere sposato (che poi sposato in realtà non è). Proprio per questo, Miriana ha cercato di esprimere il suo punto di vista a Biagio D’Anelli, che l’ha rimbalzata prendendo come esempio il rapporto che si sta creando tra di loro ed il fatto che ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Trevisan - US Endemol Shine TraTrevisan eSorge, si sa, non scorre buon sangue. Mentre parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno riavvicinando all’italo-americana dopo l’espulsione diBelli, vedendo in lei paradossalmente una vittima del teatrino che l’attore avrebbe creato con la “moglie” Delia Duran, l’ex moglie di Pago continua a considerare la Sorge non del tutto, visto che ci avrebbecon un uomo che sapeva essere(che poiin realtà non è). Proprio per questo,ha cercato di esprimere il suo punto di vista aD’Anelli, che l’ha rimbalzata prendendo come esempio il rapporto che si sta creando tra di loro ed il fatto che ...

