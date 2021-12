GF Vip | il mini dress animalier di Soleil ha fatto impazzire tutti | marchio e dettagli dell’abito

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Regina indiscussa della casa indi stile,ha indossato per la 27esima puntata del GF Vip unda urlo! Quasi come se sapesse che la puntata di lunedì 13 sarebbe stata ‘senza esclusione di colpi’ soprattutto per lei,Sorge si è preparata anche nel look ad affrontare al meglio L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : GF Vip, Soleil Stasi in mini abito bianco e stivali argento si conferma icona glamour della serata: marchio e costo… -

SoloGossip.it

