Gf Vip: Delia Duran Alex Belli, Panico Sul Treno! Vola La Fede Nuziale! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alex Belli dopo essere stato squalificato dal Gf Vip, ha dichiarato di voler riconquistare la moglie Delia Duran. A poche ore di distanza dalla sua uscita, sarà riuscito a farsi perdonare dalla moglie? Alcune segnalazioni apparse in rete fanno pensare che tra i due sia già tornato il sereno. Ecco tutto ciò che sta accadendo in queste ore! Alex e Delia: come sta andando tra loro? Occhi puntati su Alex Belli, dopo la sua uscita dal Gf Vip. L'attore è stato squalificato per aver violato le norme anti Covid avvicinandosi alla moglie Delia Duran. I due sono usciti insieme, ma non è chiaro se la donna abbia perdonato il marito oppure no, dopo quanto accaduto tra l'attore e Soleil all'interno della Casa.

