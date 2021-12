GF Vip, 'concorrenti pilotati' dagli autori: la rivelazione Cristina Plevani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cristina Plevani, storica concorrente e vincitrice della primissima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato un'intervista in cui parla di un programma ormai completamente snaturato e pilotato: ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021), storica concorrente e vincitrice della primissima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato un'intervista in cui parla di un programma ormai completamente snaturato e pilotato: ...

Advertising

peppe844 : #gfvip Grande Fratello Vip, Cristina Plevani tuona: 'I concorrenti sono pilotati' - infoitcultura : GF Vip, Biagio D’Anelli riprende gli altri concorrenti: “Cambiamo ragionamento” - rossella1616 : Bravi bravi !!! Visto Amadeus come sono bravi i concorrenti non vip ?!! ??????????????????????????#ISolitiIgnoti - marco10ero : Sono scioccato dal fatto che non ci siano più concorrenti vip a #isolitiignoti - simonegrusso88 : Preferivo la versione con i concorrenti vip, mi ero 'affezionato' a quel tipo di gioco. #isolitiignoti -