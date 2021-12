GF vip | censurata la notte di passione di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Durante la puntata del Grande Fratello vip di lunedì 13 dicembre 2021, si è parlato molto della nuova coppia formata da. Per molte settimane i due ragazzi hanno vissuto alti e bassi nel loro rapporto. Soprattutto a causa di, che dopo un primo avvicinamento aveva deciso di fare retromarcia e allontanarsi dalla principessa etiope. Nell’ultimo periodo, però, pare che fra i due sia scoppiato di nuovo l’amore, a tal punto che entrambi sono arrivati a dirsi “Ti amo”. La produzione ha pensato di celebrare la rinnovata unione dando loro la possibilità di trascorrere una nottata nella Love Boat, una stanza della casa dedicata appositamente agli innamorati. Vi raccomandiamo... GF vip,si ...

infoitcultura : GF Vip 6, casa censurata: inquilino perde la testa, tira calci e pugni – VIDEO - zazoomblog : GF Vip 6 casa censurata: inquilino perde la testa tira calci e pugni – VIDEO - #censurata: #inquilino #perde… - infoitcultura : Psicodramma Alex Belli: calci e pugni al GF Vip, tutta la Casa censurata -

Ultime Notizie dalla rete : vip censurata

Jessica Selassié , vedendolo così confuso, ha voluto dargli un consiglio personale, ma è statadalla regia del programma. GFcensura le parole di Jessica Selassié a Manuel Bortuzzo: il ...GF, Aldo Montano lascia: la confidenza a Manila Nazzaro Per quel che invece riguarda il percorso dei concorrenti nello show, che durerà fino al 14 marzo 2022, per il momento l'unico che ha le ...La notte di Lulù e Manuel in Love Boat è stata del tutto esclusa dalle registrazioni, ma i gieffini rivelano cosa è successo nel dettaglio.Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno passato la nottata all'interno della Love Boat a telecamere spente, avranno avuto una notte di passione?