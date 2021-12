GF Vip | Alex Belli torna nella casa per riprendersi Soleil? Cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)al GF Vip per? È questa una delle ipotesi che stanno circolando sul web dopo il rocambolesco addio dell’attore al reality show, spinto dalle pressioni della moglie Delia Duran e dal mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Mapotrà mai accadere adesso? LEGGI ANCHE:– GF Vip,svelaè realmente successo quando è entrata Delia:non voleva fareSul web, sempre più persone immaginano un colpo di scena:cheal GF Vip per rivederee stare con lei. Succederà mai qualdel genere? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa ...

Advertising

zazoomblog : Delia Duran e Alex Belli beccati insieme dopo la puntata del Grande Fratello VIP - #Delia #Duran #Belli #beccati… - infoitcultura : Gf Vip, il video di Alex Belli al pianoforte è virale: Giulia Salemi commenta - DenisDecorte : Adriana Volpe cannonata contro Alex Belli, al GfVip scoppia la rissa - infoitcultura : Gf Vip, Davide Silvestri si sfoga con Soleil: «Tu e Alex avevate rotto i cogl***i» - Liliwhities : RT @isabenanti: So che per noi il #GfVip 5 è il Gf Vip 5 ma ieri il Man del Game ha fatto il 23,5% di share e con una super concorrenza su… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Nell'ultima puntata del Grande FratelloBelli è stato costretto ad abbandonare la Casa più spiata d'Italia per non aver rispettato il distanziamento durante l'incontro con la moglie Delia Duran . Il loro rivedersi nell'...L'uscita di ieri sera, diBelli, dal Grande Fratello, è stato un vero colpo di scena. L'attore ha infranto le regole ed è andato ad abbracciare la moglie, essendo così squalificato dal gioco ma nella casa c'è ancora ...Alex Belli torna nella casa del GF Vip per riprendersi Soleil? Sarebbe l'epico epilogo di una strana telenovela. Cosa succederà?L'attore emiliano prende completamente il controllo e decide di voler uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip.. Alex Belli è stato l'unico a non ricevere alcun messaggio, né da parte della famiglia, ...