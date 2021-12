(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Come preventivabile, la lite traè proseguita anche a telecamere spente. Ma i riflettori sul triangolo amoroso che vedono protagonista anche Soleil Sorge, nei panni...

Advertising

fanpage : Soleil piange durante la diretta ma subito dopo, pensando di non essere vista e ascoltata, ride di gusto 'complimen… - GrandeFratello : L'uscita di Alex ha messo d'accordo quasi tutti i Vip della Casa: “Era diventata una presenza negativa' #GFVIP - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran: la tensione sale alle stelle sul treno e lei lancia la fede - leggoit : Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran: la tensione sale alle stelle sul treno e lei lancia la fede - zazoomblog : Gf Vip 6 Alex Belli e Delia Duran hanno uno scontro in treno: lei lancia la fede - #Belli #Delia #Duran #hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Nella Casa del Grande Fratello, Soleil Sorge e Biagio D'Anelli si confrontano rispetto a quello che è stato il comportamento diBelli nel corso dell'ultima diretta. 'Ieri stavo male, oggi invece sto cominciando a ...Soleil Sorge, "si è dato la zappa sui piedi"/ "Lui non è uscito per Delia ma..." Intanto, il capo progetto del Grande Fratelloè tornato a parlare diBelli confermando che la sua ...Come preventivabile, la lite tra Alex Belli e Delia Duran è proseguita anche a telecamere spente. Ma i riflettori sul triangolo amoroso che vedono protagonista anche Soleil Sorge, nei ...Nella Casa del GF Vip, Carmen Russo fa valere il proprio punto di vista sulla questione creata da Alex Belli e punta il dito contro Soleil.