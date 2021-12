GF Vip | Aldo bacchetta Manuel truccato? Le battute con Manila dopo che Lulù l’ha truccato

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Al GF Vip, nella notteSelassié haBortuzzo scatenando una reazione inaspettata da parte diMontano e diNazzaro. Ma cosa avranno mai detto al nuotatore? Se la saranno forse presa con lui? Oppure il loro biasimo era rivolto alla Selassié? LEGGI ANCHE:– GF Vip,catturato nel magico mondo di: cosa è successo stanottedanella notte, al GF VipBortuzzo è stato canzonato daMontano e daNazzaro. Ma cosa gli avranno mai detto? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyBortuzzo ...

Advertising

BR_97_ : RT @miryyana93: ?? ?? VOTIAMO ALDO FORZA ?? #gfvip #gfvip6 #aldovip #AldoMontano #gfvip2021 #aldograzie #aldoresta - SilviaSiza56 : RT @miryyana93: ?? ?? VOTIAMO ALDO FORZA ?? #gfvip #gfvip6 #aldovip #AldoMontano #gfvip2021 #aldograzie #aldoresta - miryyana93 : ?? ?? VOTIAMO ALDO FORZA ?? #gfvip #gfvip6 #aldovip #AldoMontano #gfvip2021 #aldograzie #aldoresta - Diregiovani : Ad abbandonare il #GfVip6 sono stati Francesca Cipriani e Alex Belli. Chi invece, suo malgrado, è costretto a resta… - RareTruly : @wiIdatheartx la stessa soleil che insieme ad alex ha retto tutta la prima parte di questo GF Vip?? quali dinamiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Aldo

...ipoteticamente avanti mentre Soleil Sorge raccoglie i cocci dentro la Casa del Grande Fratello. 2021 Questa è la faccia didavanti ai discorsi su Alex e Soleil!!! 😂😂😂...Manila epronti a lasciare la casa del Grande Fratello6 Nel dettaglio, la casa del Grande Fratello6 si svuoterà ulteriormente al termine di questa settimana, dato che nel corso della ...I brividi, di terrore, li ha fatti venire a molti, in particolare al compagno d’avventura Aldo Montano, che è rimasto esterrefatto ma in negativo. Anzi, più che lui, suo malgrado, meme lo è diventato ...Andiamo a vedere in che video è stato visto Alex Belli con un’attrice di Beautiful. Nel cast, oltre che Alex Belli, c’era anche Katherine Kelly Lang, la famosa interprete dello storico personaggio di ...