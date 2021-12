GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 25 | “Finale di stagione”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) No ragazzi il man è uscito dal game. Io non posso accettarlo! Lui mi ha fatto troppo ridere in questi tre mesi, ma come si può andare avanti senza di lui??? Ma autori siete folli? Spero lo facciate entrare ogni puntata per confrontarsi anche con la pianta di basilico, perché io non posso pensare che non sentirò più le sue ca***te! Alexman ha lasciato Soledad sola e affranta, sedotta e abbandonata, non me lo doveva fare! Ora mi guarderò in loop lui che canta al piano ESMERALDAAAAAAA, perché sento già la sua mancanza. Insomma in questa puntata Belli-centrica, Signorini ha iniziato dicendo che quando parla del triangolo Delia, Alex e Soleil, è in imbarazzo perché non sa mai cosa ci sia di vero e cosa di finto. Certo e noi ci crediamo, dopo che per tre mesi Alfonso li ha incitati a fare zozzerie senza frenare i loro sentimenti… Mo è in imbarazzo? Diciamo la verità: il teatrino era ...