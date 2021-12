(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Volevo dirvi che il treno delle 18 da Roma Termini imbarca mano nella mano queste due persone che vi farò vedere. Eccoli qui, li vedete bene? Sonoed. Chi mi scrive mi dice che sono mano nella mano e che addirittura lei ha dato una mascherina a lui e l’ha aiutato ad indossarla. La pace è già fatta. Adesso mentre noi stiamondo loro due sono sul treno insieme. Sono già tornati insieme, sono sullo stesso treno”. Are è il giornalista Gabriele Parpiglia che, nelle ultime ore, proprio a Casa Chi ha raccontatopace subito ritrovata tra. La bella attrice venezuelana ha perdonato ben presto al marito gli scivoloni e le intimità che si sono ...

Pare essere già tornato il sereno fra Alex Belli eDuran. Dopo l'uscita dell'attore dalla casa del Grande Fratelloper squalifica, i due hanno molto probabilmente potuto chiarirsi, e sembrerebbero essersi molto avvicinati. Se qualcuno ...A me quando colpiscono le persone innocenti comemi dispiace. Io gli uomini sposati li ... che ha confessato di essere fidanzato fuori dalla Casa del Gf: "Ma se ti piace un uomo sposato e ...Gf Vip 6, Delia Duran parla della paparazzata: “Alex Belli mi ha trattata senza pietà, l’ho ripagato con la stessa moneta!”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Dopo la puntata shock del Gf VIP, andata in onda lunedì 13 dicembre, i telespettatori saranno sorpresi (o forse no) di scoprire che Alex Belli e la moglie Delia Duran sembrano essere già tornati ...