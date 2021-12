Gf Vip 6 | Carmen al veleno contro Soleil Il duro scontro tra le gieffine

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Al Gf Vip 6,Russo non le manda a dire aSorge per la situazione che si è creataAlex Belli.infatti, non crede alla versione di vittima die afferma: “Ma tu saresti riuscita a frenarti del tutto qua dentro nei suoi confronti? Lui voleva tenere entrambe le cose. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tommaso Eletti, confessione scottante suGf Vip 6, dure parole di Sophiel’ex Matteo. La reazione di Ranieri Gf Vip 6, un concorrente vuole abbandonare. Per un altro vip arriva il momento di intense confessioni Gf Vip 6, le anticipazioni della quarta puntata tra nuovi amori e nuove discussionisbotta ...