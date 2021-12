GF Vip 6 | Alex Belli rovina il piano degli autori?

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il siparietto che ha visto protagonisti, Delia Duran e Soleil Sorge è arrivato alla sua conclusione con l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia proprio dell’attore di Centovetrine. L’uomo, che è tronato a Casa con la moglie, in queste or eè però stato accusato di aver mandato a monte ildel programma. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, quella andata in onda lunedì

Advertising

infoitcultura : Alex Belli, i dubbi del pubblico sulla squalifica al GF Vip 6: 'Premeditata' - VelvetMagIta : #GFVip, Soleil Sorge in lacrime dopo la squalifica di Alex Belli: l’attore beccato con Delia Duran a Termini [FOTO]… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, la mamma di Soleil Sorge commenta felice la squalifica di Alex Belli - tuttopuntotv : Katia Ricciarelli sbotta contro Alex Belli al GF Vip: “Ci ha trattato da cretini” #GFVip6 #GFVip - zazoomblog : GF Vip Soleil svela cosa è realmente successo quando è entrata Delia: cosa non voleva fare Alex - #Soleil #svela… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

C'è grande tensione nella casa del Grande Fratellodopo la squalifica diBelli, che è tornato dalla moglie Delia Duran lasciando Soleil Sorge con l'amaro in bocca. Le copiose lacrime dell'influencer, infatti, non sembrano intenerire alcuni ...Delia Duran replica a chi insinua che lei eBelli , appena squalificato dal GFe che pare sia già stato avvistato insieme a lei, siano una coppia aperta . I dubbi sono stati avanzati nella Casa dalla stessa Soleil Sorgé , delusa dal ...Il siparietto che ha visto protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è arrivato alla sua conclusione con l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia proprio dell’attore di Centovetrine. L’uomo, ...Soleil Sorge al GF Vip, Carmen Russo confessa: "Sei vittima ma anche complice” Soleil Sorge è andata in crisi per il modo in cui è finito il suo rapporto ...