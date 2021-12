(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La partita di andata era stata molto importante per loche partiva sfavorito. Sulla consapevolezza di poter battere una formazione importante come il, Les Zèbres costruirono poi una serie di cinque vittorie in sette partite di campionato, con due sconfitte che ci possono anche stare contro la capolista St. Gilloise e l’Anderlecht. Gli InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Genk-Charleroi (16 dicembre, ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -

... in questo momento, è composta da giocatori di 15 nazionalità diverse); in panchina è arrivato Felice Mazzù, ex tecnico del Charleroi e del Genk, con origini chiaramente italiane. La promozione è ... Lees meer Verboomen krijgt Club Brugge - Anderlecht, refs voor speeldag 20 bekend. Dat er iets moest veranderen bij Genk leek wel duidelijk na de tegenvallende resultaten. Storck ... Na twee nederlagen hoopt Bernd Storck morgen zijn eerste zege te pakken met KRC Genk, tegen Charleroi. De Duitser probeert intussen meer en meer zijn stempel te drukken op zijn elftal. "Succes volgt a ...