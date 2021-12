Generali: nel nuovo piano fino a 5,6 miliardi di dividendi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con la nuova strategia triennale 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' al 2024 Generali punta a utili fino a 5 miliardi con un +6%/8% di range del tasso annuo composto di crescita dell'utile per ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con la nuova strategia triennale 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' al 2024punta a utilia 5con un +6%/8% di range del tasso annuo composto di crescita dell'utile per ...

