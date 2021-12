Gazzetta Sports Awards, Jacobs ‘Uomo dell’Anno’: “Il record di Bolt è nei piani..” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano – E’ lui l’Uomo dell’Anno degli Gazzetta Sports Awards 2021. La giuria di esperti, ma soprattutto le persone attraverso il voto sui canali social, hanno scelto il loro Re. Jacobs ha conquistato uno strepitoso oro leggendario nei 100 metri e ha aperto all’Italia la strada verso il futuro nella velocità olimpica. A 9”80, con margine di scendere fino a 70 centesimi a quanto dichiara il suo coach Camossi, Marcell ha strappato lo scettro agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna. Sbaragliata la concorrenza internazionale, come quella di casa, nel premio. Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu alle Olimpiadi Campioni di spessore unico, che come lui nel 2021, hanno vinto trofei straordinari. Gigi Donnarumma, campione europeo con la Nazionale di calcio a Wembley, Filippo Ganna ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Milano – E’ lui l’Uomo dell’Anno degli2021. La giuria di esperti, ma soprattutto le persone attraverso il voto sui canali social, hanno scelto il loro Re.ha conquistato uno strepitoso oro leggendario nei 100 metri e ha aperto all’Italia la strada verso il futuro nella velocità olimpica. A 9”80, con margine di scendere fino a 70 centesimi a quanto dichiara il suo coach Camossi, Marcell ha strappato lo scettro agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna. Sbaragliata la concorrenza internazionale, come quella di casa, nel premio. Lorenzo Patta, Marcell, Fausto Desalu e Filippo Tortu alle Olimpiadi Campioni di spessore unico, che come lui nel 2021, hanno vinto trofei straordinari. Gigi Donnarumma, campione europeo con la Nazionale di calcio a Wembley, Filippo Ganna ...

Advertising

Gazzetta_it : Conte allenatore dell'anno: 'Ricordo ogni giorno trascorso all'#Inter' - Azzurri : ???? La #Nazionale ???? squadra dell’anno: Premio Gazzetta Sports Awards all’Italia di Roberto #Mancini @Gazzetta_it… - socios : I Gazzetta Sports Awards sbarcano su - zazoomblog : Palmisano Queen agli ‘Gazzetta Sports Awards’: “L’oro invisibile è essere esempio per i giovani..” - #Palmisano… - eolo_it : In occasione dei “Gazzetta Sports Awards”, in qualità di Main Sponsor dell’iniziativa, abbiamo presentato il Premio… -