Gazzetta Sport Awards | tutti i premiati | da Jacobs alla Pellegrini

I consueti premi di Gazzetta Sport Awards indetti dal quotidiano Sportivo italiano È stata la notte, ieri 14 dicembre, dei Gazzetta Sports Awards. I premi indetti dal quotidiano Sportivo sono stati assegnati in 8 categorie. Uomo, Donna, Allenatore, Squadra, Exploit, Rivelazione, Performance e Atleta paralimpico dell'anno. Più i riconoscimenti speciali a Daniele De Rossi, Lorenzo Fortunato, Federica Pellegrini e Gianmarco Tamberi. Uomo e donna dell'anno sono due degli oro di Tokyo 2020. Rispettivamente Marcell Jacobs e Antonella Palmisano. Il primo è l'unico italiano della storia ad aventi la medaglia d'oro nei 100 metri e ad aver disputato una finale. La seconda ha conquistato una storica medaglia d'oro nella 20 km di ...

