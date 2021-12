Gazzetta dello Sport - Eriksen - Inter al passo d'addio: futuro all'Odense? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stanno inevitabilmente per lasciarsi le strade di Christian Eriksen e quelle dell' Inter . Ormai lo scenario è piuttosto definito: secondo l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport', il trequartista danese è destinato a dire addio ai nerazzurri già nelle prossime settimane, chiudendo così, e non per colpa sua, un'avventura durata due anni. Eriksen sarà ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stanno inevitabilmente per lasciarsi le strade di Christiane quelle dell'. Ormai lo scenario è piuttosto definito: secondo l'edizione odierna della '', il trequartista danese è destinato a direai nerazzurri già nelle prossime settimane, chiudendo così, e non per colpa sua, un'avventura durata due anni.sarà ...

Advertising

infoitsport : L'apertura de La Gazzetta dello Sport: 'Barella vede due stelle' - RaffaeleMonac14 : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Papu #Gomez parla di un suo 'sogno' futuro: In quale sq… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Offerte senza garanzie: ora la Salernitana rischia: Montano le preoccupazioni per il futuro so… - mannychef9 : RT @salv_amoroso: ?? NAPOLI In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Papu #Gomez parla di un suo 'sogno' futuro: In quale sq… - DAELiguria : Gazzetta dello Sport - Eriksen-Inter al passo d'addio: futuro all'Odense? | -