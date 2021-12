Galliani | “Mentre ero intubato pensavo solo al Monza”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Adriano, ex amministratore delegato del Milan, ha svelato che, nel suo periodo più buio, non aveva altri pensieri se non il

Advertising

psb_original : Monza, Galliani: 'Anche mentre ero intubato il mio cervello pensava a questi colori. Raggiungeremo la Serie A'… - SL4SHACM : @Sgang1908 Non mi pare ci sia Galliani in dirigenza allo stato attuale. Mentre da voi quei dinosauri sono sempre lì ben saldi - GiorgioFacchin4 : @Domynic777 @Avv_Bianco_Nero E vuoi mettere Galliani con la cravatta Gialla che tra un tic e l'altro ti fa present… -

Ultime Notizie dalla rete : Galliani Mentre

... il suo agente, che l'ha promesso a, ma adesso la concorrenza si farà più forte dopo che ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "A Catania "U picciriddu" Luca è in voloil ...La citazione dell'inimitabile "condor" del calciomercato Adriano, che minimizzava le ... tutto considerato a livello provinciale l'incremento degli spostamenti è pari al 42,5 per cento...Adriano Galliani, ai microfoni di Monzanews.it ha raccontato il suo sogno con il Monza e quanto passato durante il periodo in ospedale ...Seconda sconfitta di fila al Coppi per i bianconeri, superati in classifica dalla Sanremese e agganciati dal Varese ...