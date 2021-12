Gaeta, al via i lavori per ridurre le dispersioni idriche a Sant’Agostino e Monte Tortona (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gaeta – Proseguono i lavori di riqualificazione e potenziamento dei servizi e della rete idrica e recupero delle perdite in località Sant’Agostino e Monte Tortona. Un intervento complessivo sul distretto idrico di Via Monte Tortona che ha una lunghezza di rete di 8 chilometri circa che ridurrà le dispersioni idriche circa 120’000mc/anno consentendo una riorganizzazione della rete con pressioni più omogenee ovunque e che porterà ad una riduzione dei consumi di energia, stimata intorno ai 100’000kWh/anno. “La sinergia – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – tra il Comune di Gaeta ed il gestore del servizio idrico è rafforzata da un approccio sistemico di pianificazione congiunta degli interventi come nel caso dei ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Proseguono idi riqualificazione e potenziamento dei servizi e della rete idrica e recupero delle perdite in località. Un intervento complessivo sul distretto idrico di Viache ha una lunghezza di rete di 8 chilometri circa che ridurrà lecirca 120’000mc/anno consentendo una riorganizzazione della rete con pressioni più omogenee ovunque e che porterà ad una riduzione dei consumi di energia, stimata intorno ai 100’000kWh/anno. “La sinergia – commenta il Sindaco Cosmo Mitrano – tra il Comune died il gestore del servizio idrico è rafforzata da un approccio sistemico di pianificazione congiunta degli interventi come nel caso dei ...

