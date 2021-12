Gad Lerner straparla in preda a delirio ideologico: pur di attaccare la Meloni confonde patriota con camerata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gad Lerner straparla. E in preda a furore ideologico e delirio etimologico, pur di attaccare Giorgia Meloni confonde – e assimila – il termine “patriota” con “camerata”… Il mainstream sta letteralmente dando di matto. Quel termine evocato da Giorgia Meloni nel discorso conclusivo della settimana di Atreju li ha messi spalle al muro da dove, in questi giorni, i maître à penser della sinistra di dimenano nel disperato tentativo di riguadagnare terreno e di provocare. Già, perché quel richiamo alla difesa di un’idea nazionale e politica li ha fatti sentire nudi e disarmati. E nell’affannosa ricerca di tappare – almeno dialetticamente – i buchi lasciati scoperti dalla contraddittorietà e inoperosità ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Gad. E ina furoreetimologico, pur diGiorgia– e assimila – il termine “” con “”… Il mainstream sta letteralmente dando di matto. Quel termine evocato da Giorgianel discorso conclusivo della settimana di Atreju li ha messi spalle al muro da dove, in questi giorni, i maître à penser della sinistra di dimenano nel disperato tentativo di riguadagnare terreno e di provocare. Già, perché quel richiamo alla difesa di un’idea nazionale e politica li ha fatti sentire nudi e disarmati. E nell’affannosa ricerca di tappare – almeno dialetticamente – i buchi lasciati scoperti dalla contraddittorietà e inoperosità ...

