Fulvio Marino | ricetta del pane all’arancia per il Natale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Che profumo dicon ladidel, ladelfatto in casa di oggi 15 dicembre 2021. Mancano dieci giorni ale le ricette E’ sempre mezzogiorno ci regalano tante golose idee per le feste die capodanno. Unè una vera golosità, sarà perfetto dalla colazione allo spuntino, immaginate che bontà assaggiarlo caldo o tagliarlo a fette per i nostri ospiti. Ecco come si fa ildiper le feste natalizie e non solo. Ricette di– ...