Fulminacci, dal 17 dicembre fuori il nuovo singolo: "Brutte compagnie" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Reduce da un anno di grandi soddisfazioni, Fulminacci torna con il nuovo singolo "Brutte compagnie"; fuori da venerdì 17 dicembre. Fulminacci, dopo aver partecipato alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano "Santa Marinella" (certificato Disco D'Oro da Fimi/GfK Italia), aver pubblicato il suo secondo album "Tante Care Cose" e aver portato la sua musica sui palchi di tutta Italia quest'estate, è pronto a regalarci ancora nuova musica! Il suo nuovo singolo, "Brutte compagnie"

