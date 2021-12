Francesco: “Le parole uccidono più della spada: chi parla male del prossimo è omicida” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Ne uccide più la lingua che la spada”. Continuando il ciclo di catechesi su San Giuseppe, Papa Francesco dedica l’Udienza generale di oggi al valore del silenzio e invita i cattolici a “non avere paura dei momenti di silenzio”. “Le nostre parole possono diventare adulazione, vanagloria, bugia, maldicenza, calunnia. E un dato di esperienza che, come ci ricorda il Libro del Siracide, ‘ne uccide più la lingua che la spada’. Gesù lo ha detto chiaramente: chi parla male del fratello e della sorella, chi calunnia il prossimo è omicida”, aggiunge il Pontefice nell’Aula Paolo VI, gremita di pellegrini. Poi il monito: “Non dico di cadere nel mutismo ma non avere paura dei momenti di silenzio. Ci farà tanto bene. Silenzio, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Città del Vaticano – “Ne uccide più la lingua che la”. Continuando il ciclo di catechesi su San Giuseppe, Papadedica l’Udienza generale di oggi al valore del silenzio e invita i cattolici a “non avere paura dei momenti di silenzio”. “Le nostrepossono diventare adulazione, vanagloria, bugia, maldicenza, calunnia. E un dato di esperienza che, come ci ricorda il Libro del Siracide, ‘ne uccide più la lingua che la’. Gesù lo ha detto chiaramente: chidel fratello esorella, chi calunnia il”, aggiunge il Pontefice nell’Aula Paolo VI, gremita di pellegrini. Poi il monito: “Non dico di cadere nel mutismo ma non avere paura dei momenti di silenzio. Ci farà tanto bene. Silenzio, ...

