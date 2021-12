Francesca Barra | “Ho fatto il vaccino per proteggere la mia bimba”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)è incinta della sua prima, che aspetta dal marito e compagno Claudio Santamaria. La giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva ha partecipato ieri al programma di informazione quotidiana “Carta Bianca”, condotto da Bianca Berlinguer, dove ha dichiarato di essersi sottoposta alanti Covid-19 nonostante i timori e le paure. Una decisione che ha scatenato il putiferio sul web, dove laè stata duramente attaccata e criticata. “Sono abituata a schivare insulti e commenti ignoranti, superficiali. Ma c’è un limite. Quello che è successo ieri a Carta Bianca non corrisponde a ciò che reputo utile e urgente in questo momento: informare, fare domande, rassicurare. Mi dispiace, ma non è colpa mia o di Bianca Berlinguer che ha dato la possibilità sempre a tutti di esporre ...

É difficile, dunque, comprendere il perché di un racconto che narra ciò che è stato così tanto spremuto, condiviso, narrato. É come dire: faccio una soap su Beautiful.Questa sera, alle 21.20 su Rai3, nuovo appuntamento con #cartabianca. Saranno ospiti di Bianca Berlinguer: Luca Zaia, presidente della Regione Veneto (Lega) e Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia ...