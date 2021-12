Forza Nuova, Fiore e Castellino accusati di terrorismo internazionale: la Digos indaga su una loro regia nelle piazze anti-restrizioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Almeno una decina di indagati in diverse inchieste, una delle quali per terrorismo internazionale. La Digos punta i fari sul presunto coinvolgimento di Forza Nuova nelle manifestazioni di piazza dell’ultimo anno contro le misure anti-Covid: tutto ruota intorno all’indagine-madre della Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Bari, che accusa i leader della sigla neofascista, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, di “addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale” (articolo 270-quinquies del codice penale). Un’ipotesi di reato poco applicata, ma non inedita: nel novembre scorso lo stesso reato fu contestato a quattro esponenti pugliesi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Almeno una decina diti in diverse inchieste, una delle quali per. Lapunta i fari sul presunto coinvolgimento dimanifestazioni di piazza dell’ultimo anno contro le misure-Covid: tutto ruota intorno all’indagine-madre della Direzione distrettualemafia (Dda) di Bari, che accusa i leader della sigla neofascista, Robertoe Giuliano, di “addestramento ad attività con finalità dianche” (articolo 270-quinquies del codice penale). Un’ipotesi di reato poco applicata, ma non inedita: nel novembre scorso lo stesso reato fu contestato a quattro esponenti pugliesi di ...

