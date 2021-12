Forza Italia, incontro tra Francesco Maria Rubano e Antonio Tajani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania e Commissario del partito in Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano, ha incontrato il Coordinatore unico nazionale, Antonio Tajani, presso la sede di Forza Italia a Roma. “Ringrazio il nostro Coordinatore Nazionale, Antonio Tajani, per la continua attenzione e sensibilità che riserva al nostro territorio. Nel corso dell’incontro abbiamo analizzato la riorganizzazione di Forza Italia in Provincia di Benevento, prendendo atto che è tornata a radicarsi nel Sannio con figure qualificate. Ci siamo inoltre confrontati sui recenti sviluppi della coalizione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Vice Coordinatore Regionale diin Campania e Commissario del partito in Provincia di Benevento,, ha incontrato il Coordinatore unico nazionale,, presso la sede dia Roma. “Ringrazio il nostro Coordinatore Nazionale,, per la continua attenzione e sensibilità che riserva al nostro territorio. Nel corso dell’abbiamo analizzato la riorganizzazione diin Provincia di Benevento, prendendo atto che è tornata a radicarsi nel Sannio con figure qualificate. Ci siamo inoltre confrontati sui recenti sviluppi della coalizione ...

