'Forza Giulio': Ciro Immobile e la Lazio si mobilitano per il 15enne di Ladispoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) E' ancora in ospedale Giulio, un ragazzino di 15 anni di Ladispoli, portiere Under 16 dell'A.S.D Città di Cerveteri. Qualche giorno fa sui social era stato pubblicato un appello perché il giovane ha una malattia rara e ha bisogno, per continuare a vivere, di una donazione di midollo osseo. E proprio in ospedale, dove ormai si trova da tempo, oggi è andato a trovarlo Ciro Immobile, calciatore della Lazio che ha dimostrato, insieme a tutta la squadra, grande sensibilità ed empatia. Un abbraccio, quello tra il campione biancoceleste e il campione Giulio che non si arrende, che non ha bisogno di tante parole. Giulio, 15enne di Ladispoli in ospedale per malattia rara: l'appello per donare il midollo osseo Da 40 giorni, purtroppo, Giulio, che ha solo 15 anni, è ricoverato al Bambino Gesù ...

