Formula 1 test Abu Dhabi | Isola | “Soddisfatti del comportamento dei nuovi pneumatici”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Le due giornate didi fine stagione si sono svolte in condizioni di asciutto e con temperature dell’aria comprese tra 18 e 32 gradi centigradi e dell’asfalto tra 20 e 42 gradi. Utilizzando delle mule car, i team hanno avuto l’opportunità di provare tutte e cinque le mescole slick deida 18 pollici nella specifica omologata che verrà usata a partire dalla prossima stagione. Il pilota più veloce è stato Lando Norris (McLaren) nella seconda giornata dicon il tempo di 1:25.809. Conualmente alcon i2022, c’è stata anche una giornata per young drivers con i 13 pollici del 2021. In questo caso, a realizzare il giro più veloce è stato Nick De Vries (Mercedes) nella giornata di martedì con il tempo di ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, test Abu Dhabi: il casco natalizio di Sebastian Vettel. FOTO e VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, test invernali 2021-2022 ad Abu Dhabi: i risultati in diretta live #SkyMotori #F1 #Formula1 - formula_2021 : Test, day 2: cala il sipario su Yas Marina, Shwartzman su Haas chiude davanti a tutti ma con la monoposto 2021. Tra… - FormulaPassion : #F1 | Le migliori foto della seconda giornata di test ad Abu Dhabi #AbuDhabiTest - FormulaPassion : #F1 | Test di Abu Dhabi, Shwartzman il più veloce nella seconda giornata. Ora la F1 va in vacanza, i motori si riac… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula test

VEDI ANCHE1, la lineup deidi Abu Dhabi 2021 GP Abu Dhabi 2021, The Last Dance: RadioBox 3x34 Verstappen subito in pista con cerchi da 18' e... scarpe dorate TERMOCOPERTE PIU' FREDDE In ...La1 va ufficialmente in vacanza. Si è conclusa infatti anche la seconda giornata disul circuito di Abu Dhabi. A prevalere è stato Robert Shwartzman (Haas), davanti a Lando Norris, ...Mario Isola, responsabile Formula 1 e Car racing Pirelli, ha commentato il rendimento dei nuovi pneumatici nei primi due giorni di test Abu Dhabi.Test Abu Dhabi 2021 (Day 2): La F1 ritorna in pista con altri piloti. Oggi ci sono stati Shwartzman, Zhou e Fittipaldi e tanti altri piloti.