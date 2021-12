Formazioni ufficiali Cagliari Cittadella | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ledimatch valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022.(3-5-2): Radunovic; Altare, Carboni, Obert; Zappa, Kourfalidis, Oliva, Deiola, Lykogiannis; Ceter, Pereiro. Allenatore: Mazzarri.(4-3-1-2): Maniero; Cassandro, Frare, Adorni, Donnarumma; Mazzocco, Mastrantonio, D’Urso; Antonucci, Cuppone, Beretta. Allenatore: Gorini. RISULTATI SEDICESIMI COPPA ITALIA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MCalcioNews : Cagliari-Cittadella: le formazioni ufficiali della sfida della Sardegna Arena - 11contro11 : Coppa Italia: #Cagliari-#Cittadella, le formazioni ufficiali #SerieA #11contro11 - susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Cagliari-Cittadella, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Cagliari-Cittadella, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : COPPA ITALIA - Cagliari-Cittadella, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Cagliari Cittadella match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi Cagliari Cittadella, ...Ledi Cagliari - Cittadella Cagliari (3 - 5 - 2): Radunovic; Altare, Carboni, Obert; Zappa, Kourfalidis, Oliva, Deiola, Lykogiannis; Pereiro, Ceter. Allenatore: Mazzarri. ...Le due squadre in campo alle 18 alla Unipol Domus: ecco gli undici titolari scelti da Mazzarri e Gorini Il Cagliari prova a passare il turno di Coppa Italia contro un Cittadella certamente non arrende ...Le formazioni ufficiali di Cagliari-Cittadella, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022: le scelte di Mazzarri ...