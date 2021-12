Fonti rinnovabili, da Edison 3 mld di investimenti in tutta Italia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cinque GW di capacità installata tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, 3 miliardi di investimenti su tutto il territorio nazionale per lo sviluppo eolico e fotovoltaico, progetti eolici e fotovoltaici per oltre 1.300 MW al Sud, più di 100 MW al Centro e quasi 100 MW al Nord entro il 2025, Sono alcuni numeri del piano di Edison per lo sviluppo industriale delle Fonti rinnovabili al 2030. bla/abr/gtr/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Cinque GW di capacità installata tra eolico, fotovoltaico e idroelettrico, 3 miliardi disu tutto il territorio nazionale per lo sviluppo eolico e fotovoltaico, progetti eolici e fotovoltaici per oltre 1.300 MW al Sud, più di 100 MW al Centro e quasi 100 MW al Nord entro il 2025, Sono alcuni numeri del piano diper lo sviluppo industriale delleal 2030. bla/abr/gtr/ su Il Corriere della Città.

