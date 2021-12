Fondo Impresa Donna, contributi a fondo perduto e finanziamenti per l'imprenditoria femminile (Di mercoledì 15 dicembre 2021) fondo Impresa Donna al via : il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che lo rende operativo è arrivato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre, a un passo dalla scadenza dettata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cui rientra. Mancano, ora, solo le istruzioni su tempi e modalità di domanda per ... Leggi su informazionefiscale (Di mercoledì 15 dicembre 2021)al via : il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che lo rende operativo è arrivato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre, a un passo dalla scadenza dettata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in cui rientra. Mancano, ora, solo le istruzioni su tempi e modalità di domanda per ...

